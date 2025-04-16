Mardin'de Zaman Yolculuğu: Nehir Erdoğan 16 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi!

Nehir Erdoğan, yıllar sonra yeniden Mardin’deydi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, 2009 yılında ziyaret ettiği Midyat’ta aynı yerde verdiği pozu yeniden canlandırarak takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. Oyuncunun bu nostaljik paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mardin Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

‘Koçum Benim’, ‘Yabancı Damat’, ‘Aşk Bir Hayal’, ‘Yasak Elma’ gibi önemli projelerde yer alan ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Nehir Erdoğan, seyahat tutkusunu sürdürüyor. Son olarak Midyat sokaklarından yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu, 2009 yılında bir proje kapsamında gittiği bölgede yıllar sonra yeniden poz verdi.

Oyuncunun bu nostaljik paylaşımı, Instagram’da kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 126 bin takipçisi bulunan Erdoğan, 2009 ve 2025 yıllarında aynı noktada verdiği pozları “öncesi ve sonrası” şeklinde paylaşarak takipçilerine duygusal bir anı sundu.

Takipçilerini Zamanda Yolculuğa Çıkardı

Zamanın durduğu anlara tanıklık ettiren paylaşımda Erdoğan’ın yıllar önceki enerjisi ve bugünkü zarafeti dikkat çekti. Oyuncunun doğal güzelliği ve içtenliği, takipçileri tarafından övgüyle karşılandı.

Mardin’in tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferi eşliğinde objektif karşısına geçen Nehir Erdoğan, bu özel anları paylaşarak hem kendisine hem de sevenlerine geçmişe dair bir pencere açtı.