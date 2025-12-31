Marco Asensio’dan "Büyülü" Tatil: Fenerbahçe’nin Yıldızı Devre Arasında Enerji Depoluyor!

Fenerbahçe’nin Paris Saint-Germain’den (PSG) transfer ederek dünya basınında ses getirdiği İspanyol yıldız Marco Asensio, Süper Lig’e verilen devre arası arasını en keyifli şekilde değerlendiriyor. İlk yarıdaki başarılı performansıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu, rotayı sıcak sulara kırdı.

Aile Boyu Tatil Keyfi

Yoğun sezon temposuna kısa bir mola veren Asensio, tatilde yalnız değildi. Ünlü futbolcuya şu isimler eşlik etti:

Model sevgilisi Lavinia Leonhard ,

Kardeşi Igor Asensio ,

Kardeşinin sevgilisi.

Mavi suların ve güneşin tadını çıkaran grup, lüks bir tatil merkezinde stres attı.

Sosyal Medyada "Büyülü" Aşk

Instagram’da yaklaşık 14.5 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü yıldız, tatilinden en özel kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi. Sevgilisi Lavinia Leonhard ile denizin ortasında romantik pozlar veren Asensio, bu anları tek bir kelimeyle özetledi:

"Büyülü" (Magic)

Taraftardan Beğeni Yağmuru

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncunun paylaşımlarının altına binlerce yorum bırakarak; "Dinlen kral, ikinci yarıya bomba gibi dön", "Sarı lacivert yakışıyor" ve "İyi tatiller Asensio" mesajlarıyla destek verdi.

İspanyol yıldızın bu kısa molanın ardından İstanbul'a dönerek Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki ikinci yarı hazırlıklarına katılması bekleniyor.