Maraz Ali Geri Dönüyor! Mehmet Akif Alakurt’tan Olay Karar

Adanalı dizisinin unutulmaz Maraz Ali’si Mehmet Akif Alakurt’tan yıllar sonra sürpriz karar geldi. Ekranlardan uzak kalan oyuncunun yeniden setlere dönmesi bekleniyor.

Maraz Ali Geri Dönüyor! Mehmet Akif Alakurt’tan Olay Karar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 18:03

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinin unutulmaz karakterlerinden Maraz Ali’yi canlandıran Mehmet Akif Alakurt yıllar sonra yeniden gündemde. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncuyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişme eski dizinin hayranlarını da heyecanlandırdı.

Alakurt’un yeniden oyunculuğa dönmeyi planladığı öğrenildi. Yıllardır kamera karşısına geçmeyen ünlü oyuncunun bu kararının ardından gözler şimdiden yapacağı projeye çevrildi.

Maraz Ali Karakteriyle Hafızalara Kazındı

Mehmet Akif Alakurt denince birçok kişinin aklına hâlâ Maraz Ali geliyor. Adanalı dizisinde canlandırdığı karakter oyuncunun kariyerindeki en çok konuşulan rollerden biri olmuştu. Dizinin yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşarak özellikle Maraz Ali’nin sert ve karizmatik tavrı izleyicinin ilgisini çekmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen karakterin unutulmaması da Alakurt’un yeniden gündeme gelmesini daha da dikkat çekici hale getirdi. Sosyal medyada ve televizyon dünyasında zaman zaman eski görüntüleriyle hatırlanan oyuncu uzun süredir mesleğinden uzakta bir hayat sürüyordu.

Yıllardır Ekranlardan Uzak Yaşıyordu

Uzun zamandır oyunculuk yapmıyor ve ekranlarda görünmüyordu. Bu nedenle hayranları da ünlü oyuncunun yeniden bir projede yer alıp almayacağını merak ediyordu.

Şimdi ise bu sessizlik sona erecek gibi görünüyor. Alakurt’un yeniden kamera karşısına geçmeyi planladığı belirtiliyor. Henüz hangi projede yer alacağı ya da dönüşünün ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili net bir bilgi yok.

Hayranları Şimdiden Merakta

Alakurt’un oyunculuğa dönme ihtimali özellikle Adanalı ve Maraz Ali dönemini hatırlayan izleyiciler arasında şimdiden heyecan yarattı. Yıllar sonra yeniden setlere dönmesi halinde nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı ise en büyük merak konusu.

Şimdilik ortada yalnızca dönüş planı var. Ancak gerçekten setlere geri dönerse Mehmet Akif Alakurt’un yıllar sonra yeniden ekranlarda görülmesi magazin dünyasında oldukça ses getirecek gibi duruyor.

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