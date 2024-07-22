'Maraşlı' dizisi Brezilya'yı da etkisi altına aldı

‘Brezilya’da En Çok İzlenen İlk Beş Diziden Biri: ‘Maraşlı’!

Temmuz ayının başında Brezilya’da dijital yayın hayatına başlayan ‘Maraşlı’; Globoplay'de güçlü bir çıkış yakalayarak, yayına girdiği ilk haftadan itibaren en çok izlenen ilk beş dizi arasında yerini aldı. Produ Ödülleri'nde ‘Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘Yabancı Dilde En İyi Telenovela’ ödüllerini kazanan ‘Maraşlı’, bugüne kadar 35'ten fazla ülkeye lisanslandı.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, Arda Sarıgün tarafından yönetilen ve başarılı senarist Ethem Özışık tarafından kaleme alınan ‘Maraşlı,’ aksiyon ve romantizmin karışımını ustaca dokuyarak izleyicilere duygu dolu büyüleyici bir aşk hikayesi sunuyor. ‘Maraşlı,’ Brezilya seyircisini etkisi altına almaya devam ederken, uluslararası başarılarına da bir yenisini daha eklemiş oldu.