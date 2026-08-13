Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!

Manifest grubundan Zeynep Sude Oktay (Zoktay) mavi saçlarına veda edip saçlarını kısacık kestirdi. Ünlü ismin yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 09:55

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan müzik gruplarından Manifest'in iddialı üyesi Zeynep Sude Oktay (Zoktay) imajında radikal bir dönüşüme imza attı. Müzikal tarzının yanı sıra kendine has stiliyle de dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı uzun süredir kullandığı ve adeta imzası haline gelen canlı mavi saçlarına veda etti. Keskin bir kararla saçlarını kısacık kestiren güzel isim yeni tarzını ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

"Bir Süreliğine Saçım Dinlenmede"

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Zoktay radikal saç değişimini yansıtan yeni pozunu Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Şarkıcı kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşımının altına şu notu düştü:

"Bir süreliğine saçım dinlenmede"

Yıllardır hayranlarının görmeye alıştığı uzun ve iddialı mavi saçların ardından gelen bu sürpriz değişim sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Zoktay'ın yeni imajı kısa sürede dijital platformlarda ve müzik forumlarında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Şarkıcının bu cesur adımını oldukça başarılı bulan takipçileri "Kısa saç sana çok yakışmış", "Her haliyle harika" yorumlarında bulunurken uzun mavi saçlarını özleyeceğini belirten bazı hayranları ise bu radikal değişimi beğenmediklerini dile getirdi. Farklı görüşlere rağmen güzel sanatçının yeni tarzı sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

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