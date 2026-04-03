Manifest’in Yeni Şarkısı “Daha İyi” Yayında!

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan Türkiye’nin müzik grubu Manifest, yeni şarkılarını dinleyici ile buluşturdu. Söz ve müziği Aleyna Korkmaz’a ait olan “Daha İyi”nin aranjörlüğünü Elber Tutkus, mix ve mastering çalışmalarını Utku Ünsal gerçekleştirdi. Dinamik pop elementleri taşıyan “Daha İyi”, biten bir ilişkinin ardından kırılganlıktan özgürleşmeye uzanan bir dönüşüm hikâyesi anlatıyor.

Klip, 200 kişilik ekiple 4 günde çekildi

Yönetmenliğini Mali Ergin’in üstlendiği klip, geniş prodüksiyonu ve görsel vizyonuyla öne çıkıyor.Bir günlük hazırlık aşaması da dahil olmak üzere toplam dört gün süren ve 200 kişilik bir ekibin görev aldığı prodüksiyonda; benzinlik, market, çatı, Japon koridoru ve telefon kulübesi gibi özel tematik dekorlar inşa edildi. Fiziksel olarak kurulan bu mekanlar, görsel efektlerle birleştirilerek klibin sinematik evreni genişletildi. LED wall teknolojisinin kullanıldığı sahnelerde ise interaktif arka planlarla görsel dinamizm artırıldı. Farklı çekim tekniklerinin, koreografinin ve çoklu set -up’ların bir araya geldiği klip, uluslararası standartlardaki prodüksiyon yaklaşımıyla izleyiciye bütünlüklü bir görsel deneyim sunuyor.

‘Daha İyi’, Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Künye:

Söz & Müzik: Aleyna Korkmaz

Aranje: Elber Tutkus

Mix & Mastering: Utku Ünsal

Yönetmen: Mali Ergin