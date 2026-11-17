Güller ve Gübnahlar dizisinin yıldızı Cemre Baysel'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı bir süredir konuşuluyordu. Cemre Baysel'in açıklamasının ardından Emirhan Topçu da aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Cemre Baysel İlişkiyi Doğruladı

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı'ndan ayrılmasının ardından güzel oyuncunun adı bir süredir futbolcu Emirhan Topçu ile anılıyordu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine yaptığı kısa açıklamayla aşkı doğrulamıştı. Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" sözleriyle yaşadığı ilişkiyi itiraf etmişti.

Emirhan Topçu'dan Kalp Emojili Romantik Hamle

Cem Baysel'in bu hamlesinden sonra Emirhan Topçu'dan da bir aşk itirafı geldi. Milli futbolu, Instagram'ın hikaye bölümünden Cemre Baysel'in fotoğrafını kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı. Topçu'nun bu aşk itirafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri ünlü çifte mutluluklar diledi.