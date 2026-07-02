Beril Pozam'dan Ezber Bozan Evlilik Çıkışı: "Eşim Bana Yardım Etmez, Sorumluluğunu Yerine Getirir!"

Beril Pozam özel hayatına ve evliliğine dair yaptığı son derece net, vizyoner açıklamayla magazin gündeminin zirvesine oturdu. Mutlu birlikteliğiyle parmakla gösterilen güzel oyuncu toplumsal cinsiyet rollerine ve ev içi iş bölümüne dair yaptığı cesur çıkışla sosyal medyada adeta ayakta alkışlandı.

Yetenekli yıldız ilişkilerde yıllardır süregelen "erkeğin kadına ev işlerinde yardım etmesi" algısını tek kalemde yıkarak hayat arkadaşıyla kurduğu modern ve eşitlikçi düzeni muazzam bir dürüstlükle gözler önüne serdi.

"Ev İşleri Kimsenin Görevi Değil, Hayatı Paylaşıyoruz!"

Günümüzde birçok ilişkide tartışma konusu olan ev işleri ve sorumluluk paylaşımı hakkında konuşan Beril Pozam klişelere meydan okuyan duruşuyla herkese adeta bir çabasız yaşam dersi verdi. Evliliğinde laçkalığa ve cinsiyetçi etiketlere yer olmadığını savunan ünlü oyuncu içselleştirdiği eşitlikçi vizyonu şu çarpıcı sözlerle aktardı:

"Eşim bana ev işlerinde 'yardım' etmez. Birlikte yaşadığımız için yapması gerekeni yapar. Ev işleri benim veya onun görevi değil, biz sadece işleri paylaşıyoruz."

Sosyal Medya Beril Pozam'ı Bağrına Bastı!

Güzel oyuncunun kadına yüklenen geleneksel sorumlulukları reddeden ve evliliği gerçek bir "hayat ortaklığı" olarak tanımlayan bu asil duruşu internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dijital platformlarda çalkantı yarattı.

Özellikle kadın takipçilerinden büyük destek gören Pozam'ın bu sözlerinin altına; "Evlilik tam olarak budur, çabasız ve eşit bir hayat" şeklinde binlerce tebrik mesajı yağdı.