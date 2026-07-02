2019'da Başlayan Masal Bitiyor Mu? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Cephesinde Deprem

Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'nun parmakla gösterilen evliliğinden magazin dünyasını derinden sarsacak sarsıcı bir son dakika haberi geldi. 2019 yılında muazzam bir düğünle dünyaevine giren ve o günden bu yana uyumlarıyla hayran bırakan çift son günlerde haklarında çıkan "ayrılık" dedikodularıyla gündemi meşgul ediyordu.

Her iki taraftan da henüz resmi bir yalanlama ya da doğrulama metni gelmemişken Barış Yurtçu'nun şahsi sosyal medya hesabından yaptığı imalı ve sitem dolu paylaşım kafaları kelimenin tam anlamıyla çorba etti. Müzisyen eşin ilişkilerdeki hayal kırıklığı üzerine kurduğu cümleler "Örnek evlilik sessiz sedasız bitti mi?" sorularının fitilini ateşledi.

Yoğun İş Temposu Krizi mi Doğurdu?

Kulislerden sızan ilk bilgilere göre; Deniz Baysal'ın setlerdeki aralıksız mesaisi ve Barış Yurtçu'nun yoğun konser takvimi nedeniyle ikilinin bir süredir evliliklerinde aşamadıkları bir kriz yaşadığı öne sürülüyordu. Magazin basını bu iddiaların peşine düşmüşken Yurtçu'nun ilişkilerdeki güven erozyonunu anlatan derin ve melankolik bir video yayımlaması iddiaların ciddiyetini gözler önüne serdi.

"Böyle Bir Düşüş En Güçlüsünü Bile Dibe Batırır"

Ünlü müzisyenin paylaştığı videoda geçen ve adeta eşine bir sitem olarak yorumlanan o çarpıcı ve sarsıcı ifadeler dijital dünyada kısa sürede bir çalkantı yarattı:

"Herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden bu hayattaki en önemli şey hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım..."

Takip Devam Ediyor Fotoğraflar Silinmedi!

Barış Yurtçu'nun "Evini doğru yere inşa etmen lazım" diyerek bitirdiği bu imalı ve felsefi video hayranları arasında adeta bir şok dalgası yarattı. Birçok takipçi "Barış resmen Deniz'e gönderme yapmış, yuva dağılıyor mu?" yorumlarında bulundu.

Ancak madalyonun diğer yüzünde ikilinin sosyal medya hesaplarında hâlâ birbirlerini takip etmeye devam ettikleri ve profillerindeki o mutlu, çabasız aşk dolu fotoğrafları henüz silmedikleri görüldü. Bu detay hayranlarına "Acaba sadece geçici bir tartışma mı, yoksa fırtına öncesi sessizlik mi?" sorusunu sordurarak küçük de olsa bir umut ışığı yaktı. Gözler şimdi ekranların sevilen yüzü Deniz Baysal'ın bu imalı salvoya karşı sessizliğini bozup bozmayacağına çevrilmiş durumda.