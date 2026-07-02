Cemiyetin Gözbebeği Şebnem Demir 100. Yıl Gururuna Şıklığıyla Damga Vurdu!

Türk yarışçılık tarihinin en prestijli, en asil ve en köklü organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl kelimenin tam anlamıyla tarihi bir dönüm noktasını kutladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla başlatılan ve bir asırdır kesintisiz devam eden bu muazzam geleneğin 100. Gazi Koşusu coşkusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda büyüleyici bir atmosferde gerçekleşti.

Tarihe tanıklık edilen bu gurur dolu günde iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra cemiyet hayatının sahibi isimlerinden Şebnem Demir hipodromun en çok konuşulan siması oldu.

Protokol Tribününde Şebnem Demir Rüzgarı

Gazi Koşusu'nun o kendine has elit ve tarihi atmosferinde yarışı protokol tribününden yakından takip eden Şebnem Demir asil tarzı ve şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Geleneğe uygun zarafetiyle göz dolduran başarılı iş kadını yarışın heyecanını ortakları ve dostlarıyla paylaşırken kazanan safkan Bay Nakçakan ve Türk binicilik tarihinin efsanevi ismi usta jokey Halis Karataş'ı da unutmadı.

"Atatürk'ün Vizyonunu Yaşatmak Çok Kıymetli"

Tarihi günün ardından duygularını özetleyen Şebnem Demir bu benzersiz mirasa olan hayranlığını şu sözlerle ifade etti:

"Tarihe adını altın harflerle yazdıran Bay Nakçakan ve usta jokey Halis Karataş''ı gönülden tebrik ediyorum. Bir asırlık bu eşsiz geleneğin bir parçası olmaktan onur ve gurur duydum. Atatürk'ün vizyonuyla başlayan bu eşsiz geleneğin aynı zerafetle yaşatılıyor olması çok kıymetli. Unutulmaz anılar biriktirdiğimiz, güzel dostluklar geliştirdiğimiz ve tarihe tanıklık eden çok özel bir gün. Bu eşsiz mirası yaşatan herkese sonsuz teşekkürler."