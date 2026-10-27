Manifest Akımı Büyüyor: Crush Grubu 7 Odalı Yeni Evlerini Takipçilerine Gezdirdi

Crush grubu Manifest'in izinden gitti! 7 odalı ve dans stüdyolu yeni malikanelerini tanıtan grubun kura çekimi detayları haberimizde.

Manifest Akımı Büyüyor: Crush Grubu 7 Odalı Yeni Evlerini Takipçilerine Gezdirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 17:02

Manifest'in hızlı yükselişi birçok müzik grubu kurulmasına öncü oldu. Bunlardan bir tanesi de yeni nesil erkek grubu Crush! 7 genç yetenekten oluşan grup Manifest'le benzer bir yol izlemeye karar verdi. Grup üyeleri aynı evde yaşama kararı aldı. Çektikleri video ile de yeni evlerinin kapılarını takipçilerine açtılar. İşte detaylar....

Crush Grubunun Hızlı Yükselişi

Crush'ın kurulması hikayesi Manifest'e çok benziyor.  İdol House Türkiye yarışmasında aylar süren zorlu eğitimlerin ve eleme maratonlarının ardından seçilen 7 kişi Crush'ı oluşturuyor. Grup Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Yüksekkaya, Miraç Fırat, Milan Önder, Arda Soydoğan ve Efe Şan'dan oluşuyor. İlk şarkıları Crush'ı geçtiğimiz aylarda çıkaran grup ardından ikinci parçaları Benim Olsana'yı yayınladı. Spotify'da zirveyi gördüler ve bir milyon aylık dinleyici barajını iki hafta gibi kısa bir sürede aştılar. Şimdi ise hayatlarında yeni bir sayfa açıyorlar.

7 Odalı, Dans Stüdyolu Malikane

Manifest kızlarının ilerlediği yoldan gitmeye çalışan Crush üyeleri hep birlikte aynı eve çıkmaya karar verdi. Lüks bir villa kiraladılar. Yeni evlerini de çektikleri video ile takipçilerine gezdirdiler. 7 odası olan geniş malikanenin içinde dans stüdyosu da bulunuyor. Ayrıca malikanede asansör ve geniş balkonlar da yer alıyor. Fakat grup üyeleri hangi odada kim kalacağına karar veremedi ve bunu kura çekimiyle belirlemeye karar verdi. En şanslı odanın kimse çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.


 

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