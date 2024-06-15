maNga 20. yıl konserleri devam ediyor



maNga 15 bin kişinin katıldığı Samsun Gençlik Festivali’nin en çok bilet satılan gününde sahneye çıktı. Grubun solisti Ferman Akgül bir ara sahneden inip seyircilerin arasına karıştı ve hep birlikte ‘Evdeki Ses’ şarkısını söylediler. Samsun maNga’yı büyük bir coşkuyla karşıladı ve aynı enerjiyle uğurladı.



maNga bu konserin hemen ardından ertesi gün Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde maNga yine hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Konsere sahneye çıkıp Ferman Akgül ile birlikte ‘Bir Kadın Çizeceksin’i söyleyen küçük kız damga vurdu. Artık maNga’nın hayranlarını sahnede ağırlayıp birlikte şarkı söylemesi bir gelenek halini aldı.



maNga 2024 senesi boyunca devam edecek ‘20. Yıl Konserleri’ kapsamında Türkiye’de ve yurt dışında on binlerce hayranına ulaşacak. Şimdiden bu yazın en çok konser veren grubu olan maNga’nın biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. maNga alanında rakip tanımıyor!