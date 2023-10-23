Mandıra Filozofu İstanbul: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri

Türk sinemasının sevilen yapımı Mandıra Filozofu'nun devam filmi olan Mandıra Filozofu İstanbul, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği ve Birol Güven tarafından senaryosu yazılan film, 23 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Hangi Şehirde çekilmiştir?

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaristliğini ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Mandıra Filozofu İstanbul, 23 Ekim Pazartesi gecesi Kanal D ekranlarındaydı. 2015'te sinemaseverlerle buluşan bu başarılı yapımın başrollerini, Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay ve Gülnihal Demir paylaşıyor.

Mandıra Filozofu İstanbul'un Etkileyici Konusu

Filmde, Bodrum'un Çökertme köyünde sade ve hırslardan uzak bir yaşam süren Mustafali'nin hayatı ele alınıyor. Modern dünyanın getirdiği karmaşayla büyüleyici İstanbul'da yaşayan insanları mercek altına alarak, Mustafali'nin hayatındaki değişikliklere odaklanıyoruz. Şehre, yıllar önce kendisini terk eden ve şimdi hastalanan babasını ziyaret etmek için gelen Mustafali, büyük şehir yaşantısının da dinamiklerini alt üst ediyor.

Mandıra Filozofu İstanbul Nerede Çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul adlı film, başta Bodrum Çökertme köyü olmak üzere, İstanbul'un renkli sokaklarında çekildi.

Mandıra Filozofu İstanbul Oyuncuları

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali olarak izleyici karşısına çıktı.

Kemal Kuruçay filmde Emlakçı Basri karakterini canlandırdı.

Gülnihal Demir - Gülfidan rolüyle performans sergiledi.

Abdullah Şahin - Cumhur karakteriyle seyirciyi etkiledi.

Zinaida Chistol - Elizabeth karakterini başarıyla oynadı.

Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim olarak dikkat çekti.

Alper Düzen - Hilmi karakteriyle beğeni topladı.

Nihan Durukan - Özlem karakterini canlandırdı.

Birol Güven - Patron rolüyle ekranda yer aldı.

Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi olarak izleyiciyle buluştu.

Mahir İpek ise Satış Koçu rolüyle filmde yer aldı.