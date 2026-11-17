Yılbaşı gecesinde Kıbrıs'ta sahne alacak ünlü sanatçıların dudak uçuklatan konser kaşeleri magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ebru Gündeş ve Kenan Doğulu gibi isimlerle birlikte iki saatlik performans karşılığında 25 milyon lira kazanacağı öne sürülen Mahsun Kırmızıgül tartışmalara son noktayı koydu. Kıbrıs’ın 43. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında verdiği konser öncesinde kameraların karşısına geçen usta sanatçı telaffuz edilen astronomik rakamların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"O Paraları Gören Herkes Beni Aramaya Başladı"

Son günlerde basına sızan ve Hadise, Yıldız Tilbe, Edis, Hande Yener ile Gülşen gibi yıldızların da yer aldığı iddia edilen yılbaşı ücret listeleri geniş yankı uyandırmıştı. Gazetecilerin bu listelerdeki 25 milyon liralık kaşe iddiasını hatırlatması üzerine tepkisini gizleyemeyen Mahsun Kırmızıgül şu ifadeleri kullandı:

"Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. Abartılıyor kardeşim."

Sanatçılar veya otel yönetimleri tarafından resmen doğrulanmayan rakamlara sitem eden Kırmızıgül net bir tutar açıklamasa da ortaya atılan miktarların abartılı olduğunu açıkça dile getirdi.

"Sinema Her Zaman Gönlümde Yatan Bir Aslan"

Söyleşi sırasında müzik çalışmalarının yanı sıra beyaz perde projelerine de değinen başarılı sanatçı, yönetmenlik ve sinema dünyasına duyduğu özlemi paylaştı. Türkiye'deki sinema ekonomisinin mevcut durumuna dikkat çeken Kırmızıgül, sektörün yeniden canlanması için "Herkes taşın altına elini koymalı. Sinema her zaman gönlümde yatan bir aslan" mesajını verdi.

Yeni dönem sahne vizyonunu da anlatan usta müzisyen, dinleyicilere sıradan bir konserden fazlasını sunmayı hedeflediğini belirtti. "Artık sadece şarkı söylemek değil sahnede bir hikâye anlatmak gerekiyor" diyen Kırmızıgül şovunda kendi çocukluk görüntüleriyle düet yaparak izleyicilere duygusal anlar yaşattığını sözlerine ekledi.