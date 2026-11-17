Leya Kırşan'ın başrolde deniz kızı Marmara'’yı canlandıracağı filmin oyuncu kadrosu ve yapım ekibi çekimler öncesinde düzenlenen okuma provasında bir araya geldi. Merakla beklenen Deniz Kızı Marmara filminin çekimleri Mersin Silifke’de yapılacak.

Deniz kızı efsanesini macera ve komediyle beyazperdeye taşıyan Deniz Kızı Marmara'nın çekim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Leya Kırşan filmde karaya çıktıktan sonra kimliğini gizlemek zorunda kalan Marmara'ya hayat verecek. Kırşan'a başrolde Ozan karakteriyle Emir Berke Zincidi eşlik edecek.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Kamuran Süner'in üstlendiği filmin yapımı Otro Pictures'a yapımcılığı Ozan Temiz’e ait. Çekimlerinin kasım ayında Mersin’de başlaması planlanan filmde Kızkalesi ve Akdeniz kıyıları, Marmara’nın karadaki macerasına ev sahipliği yapacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Mine Tugay (Ahu), Emre Karayel (Süha), Murat Onur Öner (Fikret), Damla Nida Kurtaran (Yaz), Nisa Sofia Aksongur (Güz), Gizem Arıkan (Kiraz), Zeynep Çiçekoğlu Süner (Özden), Beren Gökyıldız (Ayça), Ayşenaz Atakol (Gizem), Melisa Giz Cengiz (Tuğba), Mustafa Turgut (Kalamar), Ayaz Çoban (Ali), Umut Atlas Süsler (Deniz) ve Zara Birce Yılmaz (Nehir) yer alıyor.

Filmin Hikayesi Kısaca Şöyle:

Yaz ve Güz, ağabeyleri Ozan'ın yeniden mutlu olmasını dileyerek Döne Ana'nın verdiği dilek kabuğunu kuma gömer. Ertesi gün sahildeki bir mağarada yaralı bir deniz kızı bulan iki kardeş, Marmara'ya evlerini açar. Marmara karadaki hayata alışmaya çalışırken Yaz ve Güz onun suyla temas ettiğinde yeniden ortaya çıkabilen kuyruğunu gizlemek için türlü bahaneler uydurur. Bu bahaneler aileyi birbirinden komik durumlara sürükler.

Marmara ile Ozan yakınlaştıkça Ayça Marmara'nın kimliğini ortaya çıkarmaya çalışır. Bu sırada onu denize geri götürmek isteyen gizemli bir takipçi kasabaya gelir. Festivalde düzenlenen şarkı yarışması herkesi bir araya getirirken iki kardeşin küçük dileği, cesaret ve dayanışma gerektiren bir maceraya dönüşür.