Mahsun Kırmızıgül Kalp Çarpıntısıyla Hastaneye Koştu! "İçim Yanıyor"

Mahsun Kırmızıgül İçin Zor Günler: Hastaneye Başvurdu

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, peş peşe yaşadığı kayıpların ardından kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kırmızıgül’ün annesi, üvey annesi ve yakın dostunun kısa aralıklarla hayatını kaybetmesi, ünlü ismi derinden etkiledi.

Ardı Ardına Gelen Acılar

2024 yılı, Mahsun Kırmızıgül için adeta bir yas yılına dönüştü. 6 Aralık’ta annesi Faike Bezencir’i kaybeden sanatçı, kısa süre sonra üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberiyle sarsıldı. 13 Mart’ta ise yakın dostu Serşat Erbilgin'in vefatıyla yıkıldı. Tüm bu kayıplar, sanatçının hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını etkiledi.





Hastaneye Kaldırıldı: Tetkikler Temiz Çıktı

Son olarak Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın da hayatını kaybettiği haberleriyle duygusal olarak çöken Mahsun Kırmızıgül, yaşadığı kalp çarpıntısı nedeniyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanenin Kardiyoloji Bölümü’nde yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir ciddi sağlık sorunu tespit edilmedi. Doktorlar, çarpıntının strese bağlı olabileceğini belirtti.

"İçim Yanıyor"

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İçim yanıyor… Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağılıyor. Dayanmak çok zor.”

Hayranları, sanatçının paylaşımına destek mesajları yağdırarak, ona moral verdi.