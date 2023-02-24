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Mahsun Kırmızıgül deprem bölgesinden isyan etti: "Ev sahipleri kiraları..."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giden ve "Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım" diyen Mahsun Kırmızıgül fırsatçılara isyan etti.

Mahsun Kırmızıgül deprem bölgesinden isyan etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2023 10:25

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası soluğu Adıyaman'da alan Mahsun Kırmızıgül "Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım" demişti. Deprem bölgesindeki izlenimlerini sık sık paylaşan ünlü isim son olarak fırsatçılara isyan etti.

Twitter hesabından paylaşım yaparak fiyat artışı yapan nakliye firmalarına ve ev sahiplerine tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül şunları söyledi:

"İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin."

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