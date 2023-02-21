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Gecce Magazin Haberleri

Mahsun Kırmızıgül: "Buradaki insanların size ihtiyaçları var"

Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ünlü isim, "Depremin gerçeği şu" diyerek açıklamalarda bulundu.

Mahsun Kırmızıgül:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2023 12:53

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Birçok ünlü isim deprem bölgesine gitti. O isimlerden birisi de Mahsun Kırmızgül idi. Ünlü isim depremin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman'da 12 gecce geçirdi.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"Depremin gerçeği şu; Batıda akrabası olanlar, durumu iyi olanlar deprem bölgesinden acılarla birlikte gittiler. Geride yoksul ve evlerini bekleyen insanlar, tedirgin ve korkularıyla baş başa kaldılar. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Buradaki insanların size ihtiyaçları var."

 

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