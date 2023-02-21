Mahsun Kırmızıgül: "Buradaki insanların size ihtiyaçları var"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Birçok ünlü isim deprem bölgesine gitti. O isimlerden birisi de Mahsun Kırmızgül idi. Ünlü isim depremin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman'da 12 gecce geçirdi.
Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
"Depremin gerçeği şu; Batıda akrabası olanlar, durumu iyi olanlar deprem bölgesinden acılarla birlikte gittiler. Geride yoksul ve evlerini bekleyen insanlar, tedirgin ve korkularıyla baş başa kaldılar. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Buradaki insanların size ihtiyaçları var."