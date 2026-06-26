Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Ekranların en sevilen ve başarılı genç yıldızlarından Cemre Baysel rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından çıktığı yaz tatilinde de boş durmadı ve yeni projesine imzayı attı. Güzel oyuncunun Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz doğasını ve kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan dev projede başrolü üstleneceği netleşti. Baysel'in bu iddialı projedeki partneri ise daha önce de birlikte başarılı işlere imza attığı yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu.

Kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Murat Yıldırım'la başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan Cemre Baysel sezon finalinin ardından tatil sezonunu açtı. Aradaki yaş farkı oldukça eleştirilen ikili buna rağmen iyi bir uyum yakaladı. Yapımın sezon finaline girmesiyle ünlü oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kültür Bakanlığı Destekli Go Türkiye Projesiyle Dönüyor

Murat Yıldırım'la başrolü paylaştığı dizideki performansıyla adından başarıyla söz ettiren Cemre Baysel ayağının tozuyla yeni seti için hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncunun Türkiye'nin küresel turizm yüzü olan Go Türkiye projesi kapsamında çekilecek Kalbimin Rotası Karadeniz adlı mini dijital dizi için el sıkıştığı öğrenildi. Karadeniz'in turizm potansiyelini ve saklı güzelliklerini gözler önüne serecek yapım şimdiden sektörde büyük heyecan yarattı.

Üçüncü Kez Aynı Setteler: İlhan Şen ile Yeniden Başrol!

Birsen Altuntaş'ın kulis haberine göre; senaryosunu başarılı kalem Emre Kavuk'un yazdığı mini dizinin erkek başrol oyuncusu İlhan Şen oldu.

Bu hamleyle birlikte Cemre Baysel ve İlhan Şen kariyerlerinde üçüncü kez partner olma şansını yakaladı. Ekran uyumları tescilli olan ikilinin yeniden buluşması hayranlarını sevinçten havalara uçurdu.



Temmuz Ayının İkinci Haftasında Sete Çıkılıyor



Yaz sezonunun en prestijli projelerinden biri olmaya aday Kalbimin Rotası Karadeniz için geri sayım başladı. Çekimlerinin Temmuz ayının ikinci haftasında Karadeniz'in büyüleyici yeşilliğinde başlaması planlanıyor. Hem bölge turizmine büyük katkı sağlayacak hem de görsel bir şölen sunacak olan mini dizi, çekimlerin tamamlanmasının ardından uluslararası dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak.