Mahmut Orhan ve Sevgilisi Yer Sofrasında Görüntülendiler!

Mahmut Orhan son günlerde sadece verdiği konserlerle değil, özel hayatından gelen samimi karelerle de gündemde. Dünyanın birçok farklı ülkesinde sahne alan ünlü DJ geçtiğimiz günlerde memleketi Balıkesir’in Kürse Köyü’nde düzenlenen konserle hayranlarının karşısına çıktı. Ardından da İstanbul’daki performansıyla yoğun konser maratonuna devam etti.

Bu yoğun tempoda Mahmut Orhan’ı yalnız bırakmayan isim ise bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik oldu. Çiftin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada sık sık ilgi görürken son paylaşımları özellikle takipçilerinin dikkatini çekti.

Lüks Mekanlar Yerine Yer Sofrası

Daria Iakubchik, konserlerden sonra yaşadıkları keyifli anlardan bazılarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak paylaşımlar arasında en çok konuşulan kare yer sofrasında çekilen fotoğraf oldu.

Fotoğrafta Mahmut Orhan ve sevgilisinin gözleme yiyip limonata içtiği görülüyor. Gösterişli restoranlar ya da lüks davetler yerine oldukça sade bir ortamda görüntülenen çift takipçilerinden tam not aldı. Birçok kişi bu kareyi doğal ve samimi bulduğunu belirten yorumlar yaptı.

“Paylaşacak Daha Çok Şey Var”

Daria, fotoğrafı paylaşırken yaşadıkları güzel anları da anlatmayı ihmal etmedi. Son iki günün kendileri için oldukça özel geçtiğini söyleyen model “Bu iki günde o kadar çok sıcak an yaşadık ki, hâlâ paylaşacak şeyler var” notunu ekledi.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken çiftin birlikte oldukça mutlu bir dönem geçirdiği yorumları yapıldı.

Konserlerde de Birliktelerdi

Mahmut Orhan’ın Balıkesir ve İstanbul konserlerinde de sevgilisinin yanında olduğu görüldü. Özellikle memleketindeki konser sırasında dinleyicilere sarma ikram etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Daria da bu özel anların bir parçası olarak konser boyunca ünlü DJ’ye eşlik etti.

Tişört Detayı Gözlerden Kaçmadı

Daria Iakubchik’in dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise üzerindeki yazılı tişört oldu. Üzerinde “Sultan Mahmut Orhan’ın kız arkadaşı” yazan tişörtle verdiği poz sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Takipçileri bu paylaşımı oldukça eğlenceli bulurken yorumlarda çiftin enerjisine ve uyumuna dair çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Yer sofrasında gözleme yiyen limonata içen ve gösterişten uzak görüntüleriyle dikkat çeken Mahmut Orhan ile Daria Iakubchik sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı. Özellikle ünlü isimlerin doğal halleri her zaman ilgi çekerken bu kareler de çiftin en çok konuşulan paylaşımlarından biri olmayı başardı.