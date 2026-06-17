Mahkeme Kararı Şaşırttı! Dilan Polat’a Büyük Darbe

Son günlerde magazin ve sosyal medya dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube dahil tüm aktif hesaplarına erişim engeli getirildiği iddiası gündeme düştü. Bu haber kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hesaplara Erişim Engeli İddiası

Ortaya çıkan bilgilere göre Dilan Polat’a ait hem ana hem yedek sosyal medya hesaplarının tamamı için mahkeme kararıyla erişim engeli uygulandığı öne sürüldü. Özellikle yüksek takipçili hesapların da bu kapsamda olduğu konuşuluyor.

Bu kararın ardından ilgili sosyal medya platformlarına bildirim yapılacağı ve hesapların tamamen kapatılmasının beklendiği ifade ediliyor. Yani sadece bir platform değil neredeyse tüm dijital varlığı etkileyen bir süreçten bahsediliyor.

Avukat Açıklaması Dikkat Çekti

Konuyla ilgili en net açıklamalardan biri avukat Melih Demirer’den geldi. Demirer yaptığı açıklamada kararın kısa süre içinde uygulanacağını ve tüm platformlara iletileceğini belirtti.

Açıklamasında özellikle yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek hesabın da bu engel kapsamında olduğunu vurguladı. Bu da olayın sadece küçük bir hesap kapatması değil geniş çaplı bir erişim engeli olduğunu gösteriyor.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Haberin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da konuyu yoğun şekilde tartışmaya başladı. Bir kısım kullanıcı bu kararı desteklerken bir kısım ise sürecin detaylarını merak etmeye başladı.

Dilan Polat son dönemde zaten sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi. Bu yeni gelişme ise onun sosyal medya varlığı açısından oldukça kritik bir durum olarak değerlendiriliyor.

Sürecin Devamı Merak Ediliyor

Şu an için en büyük soru işareti bu erişim engelinin kesin olarak ne zaman ve nasıl uygulanacağı. Platformların karara nasıl yanıt vereceği ve hesapların tamamen kapanıp kapanmayacağı merak konusu.

Gelişmeler oldukça konunun daha da netleşmesi bekleniyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu süreci yakından takip etmeye devam ediyor.