Magazinde "Blok3" Savaşı: Demet Akalın’dan Murat Boz’a Ağır Gönderme!

Müzik dünyasında sular durulmuyor! Demet Akalın ile rapçi Blok3 (Hakan Aydın) arasında başlayan "yaş ve saygı" tartışması, sürpriz bir isimle dev bir krize dönüştü. Akalın, Blok3'e destek veren meslektaşı Murat Boz'u tek kalemde sildi.

Krizin Geçmişi: "Annemden Büyük" Polemiği

Hatırlanacağı üzere Blok3, Demet Akalın için "Annemden büyük" ifadesini kullanınca Akalın sert bir tepki göstermişti. Ancak ikili, "üç gül" emojisiyle kısa sürede buzları eritmişti. Fakat Blok3’ün şarkılarının Spotify’dan kaldırılıp geri yüklenmesiyle başlayan yeni süreç, dostlukları yeniden bozdu.

Murat Boz Sahneye Çıktı, Akalın Küplere Bindi

Blok3’ün yaşadığı telif krizinin ardından Murat Boz’un genç rapçiye destek vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Boz’un; "Çok başarılı çocuklar, ben onlara inanıyorum, yolun sonuna kadar devam etsinler" sözleri, Demet Akalın cephesinde büyük bir öfkeyle karşılandı.

Takibi Bıraktı: Demet Akalın, yıllardır tanıdığı Murat Boz’u Instagram’da bir saniyede sildi.

Ağır Sözler: Akalın, silme hamlesinin hemen ardından şu manidar paylaşımı yaptı: "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar yapar."

Blok3’ten Karşı Hamle: Safını Seçti

Demet Akalın ve Murat Boz arasındaki bu gerilim, Blok3’ün (Hakan Aydın) işine yaradı. Akalın’ın Boz’u takibi bırakmasının hemen ardından, Blok3 kendisine destek veren Murat Boz’u takip etmeye başlayarak safını belli etti.