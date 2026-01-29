Magazinde "Blok3" Savaşı: Demet Akalın’dan Murat Boz’a Ağır Gönderme!

Demet Akalın Murat Boz'u neden takipten çıktı? Blok3'e destek veren Murat Boz'a Demet Akalın'dan sert tepki: "O işi yalakalar yapar". Müzik dünyasındaki Blok3 geriliminin tüm detayları haberimizde...

Magazinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2026 09:57

Müzik dünyasında sular durulmuyor! Demet Akalın ile rapçi Blok3 (Hakan Aydın) arasında başlayan "yaş ve saygı" tartışması, sürpriz bir isimle dev bir krize dönüştü. Akalın, Blok3'e destek veren meslektaşı Murat Boz'u tek kalemde sildi.

Krizin Geçmişi: "Annemden Büyük" Polemiği

Hatırlanacağı üzere Blok3, Demet Akalın için "Annemden büyük" ifadesini kullanınca Akalın sert bir tepki göstermişti. Ancak ikili, "üç gül" emojisiyle kısa sürede buzları eritmişti. Fakat Blok3’ün şarkılarının Spotify’dan kaldırılıp geri yüklenmesiyle başlayan yeni süreç, dostlukları yeniden bozdu.

Murat Boz Sahneye Çıktı, Akalın Küplere Bindi

Blok3’ün yaşadığı telif krizinin ardından Murat Boz’un genç rapçiye destek vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Boz’un; "Çok başarılı çocuklar, ben onlara inanıyorum, yolun sonuna kadar devam etsinler" sözleri, Demet Akalın cephesinde büyük bir öfkeyle karşılandı.

  • Takibi Bıraktı: Demet Akalın, yıllardır tanıdığı Murat Boz’u Instagram’da bir saniyede sildi.

  • Ağır Sözler: Akalın, silme hamlesinin hemen ardından şu manidar paylaşımı yaptı:

    "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar yapar."

Blok3’ten Karşı Hamle: Safını Seçti

Demet Akalın ve Murat Boz arasındaki bu gerilim, Blok3’ün (Hakan Aydın) işine yaradı. Akalın’ın Boz’u takibi bırakmasının hemen ardından, Blok3 kendisine destek veren Murat Boz’u takip etmeye başlayarak safını belli etti.

Benzer Haberler
Defne Samyeli İsyan Etti: Defne Samyeli İsyan Etti: "Ölmemizi mi Bekliyorsunuz?"
Bengü’den Olay Yaratan Blok3 Çıkışı: Bengü’den Olay Yaratan Blok3 Çıkışı: "Önüne Eğilin!"
Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu. Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.
Songül Öden’in Mutlu Günü: Songül Öden’in Mutlu Günü: "Kadife Kızım" Sone Larin 2 Yaşında!
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan "Her Şey Yolunda" Pozu: Kriz Bitti, Aşk Kazandı!
Tarkan Konserinde Aşk Başka: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Romantik Gece! Tarkan Konserinde Aşk Başka: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Romantik Gece!
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"