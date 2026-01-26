Magazinde 15 Yıllık Buzlar Eridi: Hülya Avşar ve Tarkan Barıştı!

Türk magazin tarihinin en uzun süreli küslüklerinden biri olan Hülya Avşar - Tarkan gerginliği, beklenmedik bir telefonla son buldu. Yıllar önce Megastar’a karşı sert ifadeler kullanan Avşar Kızı, kızı Zehra Çilingiroğlu için yıllar sonra Tarkan ile iletişime geçti.

Her Şeyi "Zehra" İçin Unuttu

Tarkan’ın İstanbul’da büyük yankı uyandıran ve biletleri anında tükenen konser serisi, bu barışın fitilini ateşledi. Kızı Zehra'nın konsere gitme isteğini kıramayan Hülya Avşar, 2011'den beri süregelen küslüğü bir kenara bırakarak Megastar’ı aradı.

"Dangalak" Demişti, Şimdi İse: "Beni Utandırdı"

Hülya Avşar’ın barışma sonrası yaptığı açıklama, samimiyetiyle dikkat çekti:

"Aradan geçmiş kaç sene! Tarkan'ı aradım. Zehra'ya yer ayarladı, kendi ilgilendi. Utandırdı beni."

Bu açıklama, Avşar’ın geçmişte söylediği ağır sözlerin ardından gelen büyük bir geri adım olarak yorumlandı.

Neler Olmuştu? (2011 Kral TV Krizi)

İkilinin arasındaki ipler, 2011 yılında düzenlenen Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde kopmuştu. Tarkan ödülünü almaya gelmeyince, ödül takdim etmek için sahnede bekleyen Hülya Avşar adeta ateş püskürmüştü:

Sert Eleştiriler: "Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular? Vergide birinci mi oldu, okul mu yaptırdı?"

O Meşhur Kelime: "Bir metre boyunda, sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesin. Dangalak! Kendime kızıyorum o saygısıza ödül vermeye gittiğim için."

Magazin Dünyasında "Zarafet" Kazandı

Yıllar sonra gelen bu telefon görüşmesinde Tarkan'ın, geçmişteki hakaretlere rağmen Hülya Avşar'ı nezaketle karşılaması ve kızıyla bizzat ilgilenmesi "Megastar zarafeti" olarak nitelendirildi. Böylece magazin dünyasının en büyük kavgalarından biri tarih tozlu raflarına kalkmış oldu.