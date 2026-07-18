Yeşilçam Klasiği Hasip ile Nasip Modern Uyarlamayla Dönüyor

Türk sinemasının kült komedileri arasında yer alan ve nesiller boyu geniş kitleleri ekran başına toplayan Hasip ile Nasip yıllar sonra yepyeni bir yorumla sinema salonlarına dönüyor. Geçmişte Yeşilçam'ın unutulmaz ustaları Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oyunculuklarıyla ölümsüzleşen bu yapım günümüz şartlarına uygun modern bir anlatım diliyle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni nesil uyarlamada hikaye orijinal eserin doğrudan bir tekrarı olmak yerine ana karakterlerin torunları üzerinden şekilleniyor. Dedelerinin izinden giden iki gencin 2026'daki güncel rekabetini odağına alan film hem nostaljik bir köprü kurmayı hem günümüz seyircisine hitap etmeyi amaçlıyor.

Yeni Kuşak Başroller Netleşti Büyük bir titizlikle yürütülen ön hazırlık sürecinin ardından projenin ana kadrosu netlik kazandı. Senaryo aşaması tamamlanma noktasına gelen filmin başrollerinde komedi dünyasının deneyimli simaları yer alıyor.

Yapımda yeni nesil Hasip karakterini Toygan Avanoğlu üstlenirken onun ezeli rakibi Nasip'e ise Alper Kul hayat verecek. Hikayenin merkezinde konumlanan Perihan karakterini ise Didem Balçın canlandıracak. Kamera arkasındaki teknik hazırlıklar da hız kesmeden sürüyor. Projenin reji koltuğunda, daha önce imza attığı mizahi işlerle gişede başarı yakalayan yönetmen Özgür Bakar oturacak. Oyuncu kadrosunun ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek planlamaların ardından çekimlerin başlaması bekleniyor.

Sete Çıkış Tarihi ve Vizyon Takvimi

Daha önce beyazperdede "Nasipse Olur", "C Takımı" serisi ve "Sil Baştan Kaynanam" gibi gişe filmlerine imza atan yapımcı Vahdet Erdoğan bu yeni çalışmaya büyük bir sorumluluk bilinciyle yaklaştıklarını belirtti. Geçmişte "Veda Partisi" ve "Oflu Hoca 6" gibi projeleri de izleyiciyle buluşuran ünlü yapımcı kült mirası korurken günümüz izleyicisinin keyif alacağı dinamik bir iş üretmek istediklerini ifade etti. Eda Tezcan'ın kaleme aldığı senaryonun son rötuşlarının ardından projenin takvimi de netleşti. Planlamalara göre film ekibi ağustos ayı içerisinde resmen motor diyecek. Çekimlerin tamamlanması ve kurgu süreçlerinin ardından yapım Ekim 2026'da vizyona girerek seyircilerle buluşacak.