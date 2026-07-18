Ece Dizdar ve Serdar Orçin Karavanlarında Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ı Konuk Etti

Geçtiğimiz yılın haziran ayında hayatlarını birleştiren Ece Dizdar ve Serdar Orçin çifti bu yaz sezonunda alışılmış tatil rotalarının dışına çıkmayı tercih etti. Popüler turizm merkezlerindeki lüks oteller yerine doğayla iç içe olmayı seçen ünlü çift bir süredir karavanla seyahat ederek Türkiye'nin farklı bölgelerini keşfediyor. Mobil evlerinde özgürce hareket eden ve yolculuk anılarını biriktiren ikili seyahatleri sırasında sürpriz misafirler ağırladı. Türk sinema ve tiyatrosunun deneyimli isimleri Hatice Aslan ile Mahir Günşiray çiftin karavanına konuk olarak neşeli bir buluşmaya imza attı. Dört ünlü ismin bir araya geldiği bu samimi ziyaret açık havada keyifli sohbetlere sahne oldu.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Yolculuk esnasında gerçekleşen bu sürpriz ziyareti ölümsüzleştiren Ece Dizdar çekilen fotoğrafları şahsi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Dijital platformlarda büyük ilgi gören paylaşımına duygusal bir not ekleyen başarılı oyuncu "Karavanda aile var, güzellerim gelmiş bugün" ifadesini kullandı. Bu sıcak kareler kısa süre içinde binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum aldı. Takipçiler oyuncuların dostluklarını takdir eden mesajlar yayınladı.

Kırk Yıllık Arkadaşlıktan Doğan Aşkın Hikayesi

Ziyaretin odak noktalarından olan Hatice Aslan ve Mahir Günşiray birlikteliği ise magazin dünyasında ilgi çekici geçmişiyle biliniyor. İlişkilerini 2026'nın şubat ayında kamuoyuna resmen ilan eden çiftin tanışıklığı aslında kırk yıl öncesine, üniversite yıllarındaki sıra arkadaşlığına dayanıyor. Deneyimli aktör Mahir Günşiray uzun yıllar sonra filizlenen bu ilişkinin başlangıç evresini daha önce samimi sözlerle aktarmıştı. WhatsApp üzerindeki üniversite sınıf grubunda yelkenli teknesiyle denize açılacağını belirterek eski dostlarını davet ettiğini söyleyen Günşiray gruptan sadece Aslan'ın olumlu yanıt verdiğini ifade etmişti. Diğer arkadaşlarının plandan vazgeçmesi üzerine baş başa kalan ikilinin bu deniz yolculuğu zamanla güçlü bir aşka dönüştü. Karavan buluşmasında da mutlulukları gözlerinden okunan usta sanatçılar köklü dostlukların kalıcı ilişkilere nasıl evrildiğini bir kez daha gösterdi.