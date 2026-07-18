Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Hâlini Paylaştı

Güney Kore'de 15 saat süren ameliyatla yüz nakli olan eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran tedavi sürecinin sekizinci gününde yeni bir video paylaştı.

Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Hâlini Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 20:20

Televizyon ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Didem Ceran sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı. Ceran 2022'de gerçekleştirdiği bazı estetik müdahalelerin ardından yüz bölgesinde ciddi deformasyonlar meydana geldiğini belirtmişti. Oluşan hasarın zamanla konuşmasını, mimiklerini ve gülüşünü olumsuz etkilediğini dile getiren ünlü isim mevcut tabloyu düzeltmek amacıyla köklü bir adım atmaya karar verdi. Sorunun çözümü için kapsamlı bir sağlık taramasından geçen fenomen tedavi sürecini Türkiye dışına taşıyarak Güney Kore'deki uzman hekimlere başvurdu.

Güney Kore'de 15 Saat Süren Cerrahi Müdahale

Asya ülkesinde operasyon masasına yatan Didem Ceran'ın ameliyatı yaklaşık 15 saat sürdü. Yüz yapısını baştan aşağı yenilemeyi hedefleyen bu zorlu cerrahi girişim tıp dünyasının en hassas uygulamalarından biri olan yüz nakli prosedürüyle gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Ceran'ın geçirdiği gözle görülür değişim sosyal ağlarda hızla yayılarak geniş bir yankı uyandırdı. Fenomen isim daha önce Türkiye'de yaptırdığı işlemlerin çok daha basit olduğunu, buna karşın operasyon sonrasındaki beşinci güne kadar şiddetli ağrılar çektiğini ifade etti. Kore'deki klinik ortamının ve uygulanan tekniklerin ise tamamen farklı bir boyutta olduğunu vurguladı.

Tedavi Sürecinin Sekizinci Gününde İlk Açıklama

Zorlu müdahalenin ardından bir süredir sessizliğini koruyan eski Survivor yarışmacısı tedavisinin sekizinci gününde kamera karşısına geçti. Yayınladığı videoyla kendisinden haber bekleyen sevenlerini bilgilendiren Ceran günlerdir paylaşım yapmadığı için hayranlarından özür diledi. Kendisi için endişelenen ve dualarını esirgemeyen takipçilerinin sevgisini kalbinde hissettiğini belirten fenomen sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini açıkladı. Görüntüdeki şişliklerin ve morlukların kimseyi korkutmaması gerektiğini söyleyen ünlü isim hastanenin iyileşme sürecini hızlandırmak adına en son teknolojik imkanları seferber ettiğini aktardı. Gelen binlerce geçmiş olsun mesajına tek tek yanıt veremediğini belirten Ceran destek olan herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

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