Melike Hatun'u Canlandıracak Simay Barlas'ın Yeni Dizisi Aşk ve Taht'tan İlk Kareler

Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken dönem dizileri kuşağına iddialı bir yapım daha ekleniyor. Yapımcılığını tarihi projeleriyle tanınan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği "Aşk ve Taht" dizisi için hazırlıklar hız kazandı. Bozdağ Film imzası taşıyan projenin kamera arkasında güçlü bir yönetmen kadrosu yer alıyor. Yönetmen koltuğunu Yağmur Taylan ve Durul Taylan ikilisinin yanı sıra Cem Toluay paylaşıyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin ihtişamlı ve siyasi mücadelelerle dolu dönemini merkezine alan dizi güçlü prodüksiyon tasarımıyla yeni sezonun dikkat çeken işleri arasında gösteriliyor. Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından tüm oyuncu kadrosu çekimler öncesindeki en önemli aşamalardan biri olan kostümlü okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

Saray İçindeki Güç Dengeleri Değişiyor

Projenin en çok merak edilen detaylarından biri olan ana karakter dağılımı da provayla birlikte netlik kazandı. Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Simay Barlas dizinin kadın başrollerinden biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Başarılı aktris yapımda Anadolu Selçuklu Devleti'nin stratejik figürlerinden Tuğrulşah'ın kızı Melike Hatun karakterine hayat verecek. Senaryoda kilit bir pozisyonda bulunacağı belirtilen Melike Hatun saray içindeki güç dengelerini derinden sarsacak bir yapıya sahip. Karakterin bu nüfuzlu ve kararlı duruşu hikayenin dramatik çatışmasını besleyen ana unsurlardan birini oluşturuyor. Kostümlü okuma provasında karakterin dönem kıyafetlerini ilk kez giyen oyuncunun yeni imajı sosyal medya platformlarında da geniş bir etkileşim dalgası başlattı.

Kariyerindeki Tarihi Dönüm Noktası

Daha önceki televizyon çalışmalarında modern karakterlerle seyirci karşısına çıkan Simay Barlas bu projeyle birlikte ilk kez geniş çaplı bir tarihi dönem dramasında yer alacak. Genç oyuncu son olarak ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aynadaki Yabancı" dizisinde Azra Karaaslan (Defne) karakterini canlandırmıştı. Geçmiş yıllarda ise "Yabani" ve "Ömer" gibi ses getiren televizyon projelerinde üstlendiği rollerle oyunculuk yeteneğini kanıtlamıştı. Kariyer basamaklarında "Aziz", "Zalim İstanbul" ve "Adı Efsane" gibi farklı kulvarlardaki yapımlarla deneyim kazanan sanatçı bu kez Selçuklu döneminin saray atmosferinde yeteneğini sergileyecek.