İlayda Balaban Duyurdu: İsmail Balaban İkinci Kez Baba Oluyor!

Survivor tarihinin unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan başpehlivan İsmail Balaban ile aynı dönem parkurlarda mücadele eden İlayda Şeker birlikteliklerini Kasım 2022'de resmiyete dökerek nikah masasına oturmuştu. Antalyalı güreşçi evlilik hayatındaki mutlu gidişatın ardından spor kariyerine devam etmiş ve Survivor 2025 sezonunda yeniden izleyici karşısına çıkmıştı. Deneyimli sporcu söz konusu yarışmanın henüz ilk bölümlerinde eşinin hamile olduğunu duyurarak ekran başındakilere büyük bir sürpriz yaşatmıştı. Çiftin heyecanla beklediği bu süreç geçtiğimiz yıl takvimler 10 Temmuz 2025 tarihini gösterdiğinde mutlu sonla neticelendi. Balaban ailesi İlis adını verdikleri kız bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alarak ilk kez ebeveyn olmanın sevincini tattı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Sürpriz Müjde

İlk çocuklarının doğumundan sonra çekirdek aile hallerini sık sık dijital platformlarda paylaşan ikili bu defa takipçilerini şaşırtan yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. İlayda Balaban, şahsi Instagram hesabı üzerinden yayınladığı güncel gönderiyle ikinci kez hamile olduğunu resmen ilan etti. Genç anne paylaştığı duyuruda şükran duygularını ifade ederek şu cümleleri kullandı: "Çok şükür Allah'a bize bu günleri görmeyi nasip etti. İkinci evladımız da geliyor." Henüz bir yaşını dolduran kızları İlis'in ardından gelen bu yeni bebek haberi, kısa sürede sosyal medyada geniş çaplı bir yankı uyandırdı.

Takipçilerden Tebrik Mesajları Yağdı

Bebek müjdesinin dijital mecralarda hızla yayılmasının ardından Balaban çiftinin hayranları ve yakın dostları tebrik yarışına girdi. Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni gelirken kullanıcılar ailenin genişlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiren iyi dileklerini iletti. Survivor platformundaki başarılarıyla geniş bir kitle edinen ünlü sporcu ve eşi gelen tebrik mesajlarına teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı. Yakın zamanda ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olan çiftin bebeklerinin cinsiyetini ne zaman açıklayacağı magazin dünyasında şimdiden merak konusu oldu.