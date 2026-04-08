Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.

TRT1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran fenomen yapımı "Taşacak Bu Deniz", sadece ana hikâyesiyle değil, yan karakterlerinin yakaladığı müthiş uyumla da gündemden düşmüyor. Dizide Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’nın hayat verdiği Fadime ve İso karakterleri, izleyicinin sevgilisi haline gelince reklam dünyasının da markajına girdi.

Fadime ve İso Reklam Yıldızı Oluyor

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı dizide, genç ikilinin ekran enerjisi büyük bir ticari başarıya dönüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, kısa sürede ikinci kez aynı reklam projesinde buluşmaya hazırlanıyor.

İlk Adım Dijitalde: İkili, daha önce bir giyim markasının dijital kampanyası için kamera karşısına geçmişti.

Televizyona Taşınıyor: Şimdi ise ulusal kanallarda da yayınlanacak büyük bir finans markasının reklam yüzü olacaklar.

Kanal ve Yapımdan Özel Onay

Bu iş birliğini özel kılan en önemli detay ise karakterlerin kullanımı oldu. Yapım şirketi ve TRT1 yönetiminden alınan özel izinle, oyuncular reklam filminde sivil kimlikleriyle değil, dizideki fenomen karakterleri Fadime ve İso olarak rol alacaklar.

Reklam filminin çekimlerinin bu cuma günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dizideki sempatik halleriyle "tam not" alan ikilinin, banka reklamındaki performansları şimdiden merak konusu oldu.