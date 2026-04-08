Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen çifti Fadime ve İso reklam yıldızı oluyor! Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, kanal onayıyla dizi karakterleriyle reklamda oynayacak.

Yayın Tarihi : 08-04-2026 18:08

TRT1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran fenomen yapımı "Taşacak Bu Deniz", sadece ana hikâyesiyle değil, yan karakterlerinin yakaladığı müthiş uyumla da gündemden düşmüyor. Dizide Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’nın hayat verdiği Fadime ve İso karakterleri, izleyicinin sevgilisi haline gelince reklam dünyasının da markajına girdi.

Fadime ve İso Reklam Yıldızı Oluyor

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı dizide, genç ikilinin ekran enerjisi büyük bir ticari başarıya dönüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, kısa sürede ikinci kez aynı reklam projesinde buluşmaya hazırlanıyor.

  • İlk Adım Dijitalde: İkili, daha önce bir giyim markasının dijital kampanyası için kamera karşısına geçmişti.

  • Televizyona Taşınıyor: Şimdi ise ulusal kanallarda da yayınlanacak büyük bir finans markasının reklam yüzü olacaklar.

Kanal ve Yapımdan Özel Onay

Bu iş birliğini özel kılan en önemli detay ise karakterlerin kullanımı oldu. Yapım şirketi ve TRT1 yönetiminden alınan özel izinle, oyuncular reklam filminde sivil kimlikleriyle değil, dizideki fenomen karakterleri Fadime ve İso olarak rol alacaklar.

Reklam filminin çekimlerinin bu cuma günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dizideki sempatik halleriyle "tam not" alan ikilinin, banka reklamındaki performansları şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Mustafa Mert Koç’un Eski Hali Olay Oldu: Tam 109 Kiloymuş! Mustafa Mert Koç’un Eski Hali Olay Oldu: Tam 109 Kiloymuş!
"İyiyim" Mesajı Sevenlerini Rahatlattı: Aslı Bekiroğlu Hastane Odasından Paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in Kızı Melek Zübeyde İlk Kez Konuştu: Ameliyat İhtimali Masada İbrahim Tatlıses'in Kızı Melek Zübeyde İlk Kez Konuştu: Ameliyat İhtimali Masada
Mesut Özil'den Yürekleri Isıtan Elisa Hediyesi: Onlarca Bebeğin Doğum Masrafını Üstlendi! Mesut Özil'den Yürekleri Isıtan Elisa Hediyesi: Onlarca Bebeğin Doğum Masrafını Üstlendi!
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: "Genç kızlığım söndü resmen"
Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: "Seninle Yollarımızı Ayırıyorum!"
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.
  • 08-04-2026 18:08

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.
  • 01-04-2026 18:46

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.