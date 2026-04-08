Magazin Gündemi: Hande Erçel Soruşturmasında Test Sonuçları Belli Oldu.

Hande Erçel'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu! İstanbul'daki soruşturma kapsamında ifade veren ve Adli Tıp'a sevk edilen Hande Erçel'in test sonucu negatif çıktı.

Magazin Gündemi: Hande Erçel Soruşturmasında Test Sonuçları Belli Oldu.
Yayın Tarihi : 08-04-2026 10:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında yürütülen süreçte kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verildiği sırada eğitim için yurt dışında bulunan ve haberi alır almaz Türkiye'ye dönerek ifade veren Erçel’in, Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları açıklandı.

Test Sonucu: Negatif

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcıya ifade verdikten sonra rutin prosedür gereği Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Hande Erçel’in kan ve idrar örnekleri incelendi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, ünlü oyuncunun vücudunda herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Erçel’in test sonucunun negatif çıktığı resmen öğrenildi.

"Gece Hayatım Yoktur"

Hande Erçel’in savcılıkta verdiği ifadenin detayları da gün yüzüne çıktı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Erçel, yaşam tarzına dair şu bilgileri verdi:

"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimime devam ediyorum ve oyunculuk yapıyorum. Dosyada adı geçen mekanlardan sadece Bebek Otel’e iş görüşmesi için gittim. Gece hayatım yoktur. İddia edilen özel partilere katılmadım, bu partileri düzenleyen kimseyi de tanımıyorum."

Süreç Nasıl İşledi?

Soruşturma kapsamında yurt dışındayken haberi alan Erçel, sosyal medya üzerinden "Türk adaletine güveniyorum" mesajı paylaşarak ülkeye dönmüş ve havaalanından doğrudan ifade vermeye gitmişti. Test sonuçlarının negatif çıkmasıyla birlikte, ünlü oyuncunun soruşturmadaki durumu netleşmiş oldu.

