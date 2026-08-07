Hadise'den Dev Rekor: Ara Beni 100 Milyon Dinlenmeyi Geçti!

Türk pop müziğinin en başarılı ve adından en çok söz ettiren isimlerinden Hadise kariyerinin 8. stüdyo albümü H. ile müzik dünyasındaki fırtınasını sürdürüyor. Hem yoğun konser maratonu hem de iddialı projeleriyle gündemden düşmeyen 40 yaşındaki ünlü popçu albümünün en dikkat çeken çıkış parçalarından biri olan Ara Beni ile yeni bir rekora imza attı.

Dijital Platformlarda 100 Milyon Eşiği Aşıldı





Çıktığı günden itibaren müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen ve kısa sürede dinleyicilerin diline dolanan Ara Beni şarkısı dijital yayın platformlarında 100 milyon dinlenme barajını geride bıraktı. Albümünün yakaladığı bu büyük başarıyla gururlanan güzel şarkıcı sevincini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ve müzikseverlerle paylaştı.

Hadise'den Sevenlerine Duygusal Teşekkür





Yakaladığı bu rekor başarının ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlayan Hadise dinleyicilerine olan minnetini şu sözlerle dile getirdi:

"Ara Beni bugün 100 milyon dinlenmeyi geçti. İyi ki bu yolculukta benimlesiniz. Teşekkür ederim."

Ünlü sanatçının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken paylaşımın altına hayranlarından ve sanatçı dostlarından tebrik mesajları yağdı. Hit şarkılarıyla dijital dünyayı domine etmeye devam eden Hadise 8. stüdyo albümü H. ile elde ettiği bu başarı sayesinde Türk pop müziğindeki sarsılmaz yerini bir kez daha kanıtlamış oldu.