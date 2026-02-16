Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı!

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reynmen (Yusuf Aktaş) ve Hasan Can Kaya gibi popüler figürlerin adının geçtiği soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonuçları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Reynmen’in Saç Örneğinde "Pozitif" Bulgular

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen saç örneği sonuçlandı. Habere göre; yapılan detaylı incelemede ünlü fenomenin test sonuçları esrar ve kokain bulguları açısından pozitif çıktı.

Barış Murat Yağcı "Temiz" Çıktı

Operasyon kapsamında adı geçen bir diğer isim olan ve Survivor'dan diskalifiye edildikten sonra Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı’nın test sonuçları ise netleşti. Yağcı’nın uyuşturucu testi negatif sonuçlanarak hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.