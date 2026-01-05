Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı!

Ünlü isimlere yönelik başlatılan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda sular durulmuyor. Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki ve Danla Bilic gibi isimlerin ardından, bu kez dizi dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri mercek altına alındı. "Kızılcık Şerbeti" dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Fatih" Karakteriyle Gündemdeydi

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Fatih Ünal" karakteriyle her hafta sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Doğukan Güngör’ün gözaltı haberi, dizi hayranları ve sektörde şok etkisi yarattı.