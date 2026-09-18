Magazin Dünyasında Şok! Aras Bulut İynemli ve Sefo Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltında

Bakırköy Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı.

Magazin Dünyasında Şok! Aras Bulut İynemli ve Sefo Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 09:09

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması çerçevesinde sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında ünlü oyuncular, şarkıcılar, eski futbolcular ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen toplam 18 ünlü ismin adreslerinde aramalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Aralarında Dev İsimler Var: 18 İsim İçin Karar Çıktı

Başsavcılığın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında şüphelilerin ikametgahlarında arama yapıldığı ve biyolojik numunelerin alınacağı öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen ve haklarında gözaltı, arama ile biyolojik inceleme kararı verilen isimler açıklandı.

Gözaltı kararı bulunan ve aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Şarkıcı Sefo, Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır ve Sayat Zurnacı'nın da bulunduğu 15 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmıştır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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