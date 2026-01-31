Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya ve eğlence dünyasının dev isimlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Berkcan Güven’in de bulunduğu 11 ünlü isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları: 4 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Savcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin şu suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma,

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak.

Gözaltına Alınan İsimler Listesi

Operasyon kapsamında emniyete götürülen ve ifadeleri alınmaya başlanan isimler arasında milyonlarca takipçisi olan fenomenler ve sanatçılar yer alıyor:

İsim Tanınırlığı Hasan Can Kaya Komedyen / Konuşanlar Yusuf Aktaş (Reynmen) Şarkıcı / Fenomen Berkcan Güven YouTuber / Fenomen Emirhan Çakal Rap Sanatçısı Sıla Dündar Sosyal Medya Fenomeni Burak Güngör YouTuber Fırat Yayla Fenomen

Sosyal Medya Ayakta

Şeyma Subaşı ve Doğukan Güngör gibi isimlerin ardından genişleyen bu dev soruşturma, dijital dünyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları şaşkınlık içerisindeyken, gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade verme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.