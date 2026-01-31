Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Hasan Can Kaya ve Reynmen neden gözaltına alındı? İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 ünlü ismin tam listesi ve soruşturmanın detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 31-01-2026 10:37

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya ve eğlence dünyasının dev isimlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Berkcan Güven’in de bulunduğu 11 ünlü isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları: 4 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Savcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin şu suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi:

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

  • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma,

  • Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak.

Gözaltına Alınan İsimler Listesi

Operasyon kapsamında emniyete götürülen ve ifadeleri alınmaya başlanan isimler arasında milyonlarca takipçisi olan fenomenler ve sanatçılar yer alıyor:

İsim Tanınırlığı
Hasan Can Kaya Komedyen / Konuşanlar
Yusuf Aktaş (Reynmen) Şarkıcı / Fenomen
Berkcan Güven YouTuber / Fenomen
Emirhan Çakal Rap Sanatçısı
Sıla Dündar Sosyal Medya Fenomeni
Burak Güngör YouTuber
Fırat Yayla Fenomen

Sosyal Medya Ayakta

Şeyma Subaşı ve Doğukan Güngör gibi isimlerin ardından genişleyen bu dev soruşturma, dijital dünyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları şaşkınlık içerisindeyken, gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade verme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

