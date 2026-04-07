Magazin Dünyasında Deprem: 9 Ünlü İsim Narkotik Operasyonuyla Gözaltında!

İstanbul’da sabah saatlerinde magazin ve sanat dünyasını sarsan büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye’nin yakından tanıdığı çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Dev Operasyon: 9 Ünlü İsim Gözaltında

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen operasyonda, "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve temin etmek" suçlamalarıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınan isimler şunlar:

Simge Sağın

İbrahim Çelikkol

Melek Mosso

Mustafa Ceceli

Ersay Üner

Bengü Erden

Deha Bilimler

İlkay Şencan

Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu

Başsavcılıktan Resmi Açıklama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun 07.04.2026 tarihinde deliller ve gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Evlerde Yapılan Aramalar ve İddialar

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, adreslerde yapılan aramalarda bazı suç unsurlarına rastlandığı iddia edildi:

Melek Mosso: Evinde uyuşturucu hap ele geçirildiği öne sürüldü.

Simge Sağın: Adresinde esrar bulunduğu iddia edildi.

Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu: Evinde reçeteli kırmızı hap bulunduğu belirtildi.

Simge Sağın Cephesinden İlk Yanıt

Gözaltı haberlerinin ardından Simge Sağın’ın menajerinden jet hızında bir yalanlama ve açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla birimlerle iş birliği yapmaktadır. Hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir."

Soruşturma kapsamında diğer ünlü isimlerin ifade işlemlerinin devam ettiği ve jandarmanın incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.