Magazin Bu Haberi Konuşuyor: Pelin Karahan ve Bedri Güntay Neden Boşanıyor?

12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıkları öne sürülen Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, magazin gündemine oturmuştu. Çift, İstanbul Havalimanı'nda birlikte görülmüş ve ailelerin devreye girmesiyle Bodrum'da tatile çıktıkları ve ayrılık kararlarının yeniden değerlendirecekleri iddia edilmişti.

Haklarında çıkan "aileler barıştırmaya çalışıyor" haberleri üzerine de hem Pelin Karahan hem Bedri Güntay, net bir açıklama yapmamıştı.

Pelin Karahan ise son olarak magazin kameralarında ayrılık süreciyle alakalı açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Ailevi meseleler, hassas konular siz de biliyorsunuz. Güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik, değişiklik olursa hayatımızda haberleşeceğiz. Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız." demişti.