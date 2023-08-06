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Magarsus'tan yeni fragman

Magarsus, 10 Ağustos’ta ilk 2 bölümü ile izleyici karşına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizinin ilk iki bölümüne ait özel fragman yayınlandı.

Magarsus'tan yeni fragman
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Özgün hikayesiyle ve başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Magarsus, Çukurova’nın bir sahil kasabası Sarıbahçe’de narenciye tekelini elinde tutan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. İsmini Adana’da bir antik kent olan Magarsus’tan alan dizinin çekimleri Karataş, Sarıçam, Yumurtalık gibi farklı ilçelerde gerçekleşti. 


MÜZİKLER TOYGAR IŞIKLI'DAN

Dizinin müziklerinde Charngo adında Güney Amerika’ya özgü bir müzik aleti kullanıldı. Ayrıca müzikler başarılı müzisyen Toygar Işıklı tarafından bestelendi. 

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Ercan Kesal, Kurak Tarım’ın kurucusu, Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini ve düzenini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırırken; Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor. Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarım’ı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. 

  

 

Berlin’den Ödülle Döndü

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen’in kaleme aldığı Magarsus, uluslararası alanda dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmında gösterildi ve “Stellar Cast Ödülü’nü aldı.

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