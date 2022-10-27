  • 28 EKİM Cuma 02:47
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Magarsus sete çıktı!

BluTV’nin yeni orijinal içeriği Magarsus’un çekimleri başladı.

Magarsus sete çıktı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-10-2022 16:18

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Burcu Gölgedar ile usta oyuncu Ercan Kesal yer alıyor.

 

Genç kuşağın başarılı oyuncularını usta oyuncularla bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci’nin yanı sıra konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ve Metin Coşkun da yer alıyor.

 

Çukurova’da bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus’un yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstleniyor. Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan dizinin çekimleri Adana ile Mersin bölgelerinde yıl sonuna kadar devam edecek.

İlker Kaleli, İspanyol partneriyle Sıla'yı izledi!
Benzer Haberler
Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia
'Çöp Adam'dan ilk tanıtım geldi! 'Çöp Adam'dan ilk tanıtım geldi!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den yeni tanıtım! 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den yeni tanıtım!
Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu! Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu!
'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti… Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti…
ÇOK OKUNANLAR
Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia
  • 25-10-2022 09:05

Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia

Hafsanur Sancaktutan: Ben sadece işimi yapıyorum!
  • 22-10-2022 14:37

Hafsanur Sancaktutan: Ben sadece işimi yapıyorum!

Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış!
  • 24-10-2022 16:48

Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış!

Sezen Aksu şarkısına Mert Deniz yorumu!
  • 25-10-2022 18:00

Sezen Aksu şarkısına Mert Deniz yorumu!

Demet Özdemir'in acı günü!
  • 24-10-2022 10:46

Demet Özdemir'in acı günü!