Magarsus gala yaptı!

BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, BluTV Ceo’su Deniz Oflaz Şaşmaz’ın ve Hepsiburada Ceo’su Nilhan Önal’ın katıldığı gala gecesinde BluTV Ceo’su Deniz Oflaz Şaşmaz’ın açılış konuşmasını yaptı.

Birce Akalay, Caner Cindoruk, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Nazlı Bulum, Ali Gözüşirin ve Yağızcan Konyalı’nın davetliler arasında yer aldığı gecede Emir Ersoy ve orkestrası sahne aldı.

Başarılı Oyuncular Bir Arada

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrolleri paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Ercan Kesal’ın Kurak Tarım’ın kurucusu Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırdığı Magarsus’ta Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni, aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor. Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarımı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstlendiği dizinin senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.





İşte galadan fotoğraflar:





