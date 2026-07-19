Madonna, Shakira, Bieber Aynı Sahnede! Dünya Kupası Finali Karışacak

Futbolseverlerin aylardır beklediği Dünya Kupası finali bu kez yalnızca sahadaki mücadeleyle değil tarihe geçecek devre arası gösterisiyle de gündemde. FIFA turnuva tarihinde ilk kez final maçında Super Bowl benzeri bir dev organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final öncesinde gözler sadece yıldız futbolcularda değil, sahneye çıkacak dünya çapındaki sanatçılarda olacak.

Dev Kadro Aynı Sahnede Buluşuyor

Finalin en çok konuşulan detaylarından biri ise müzik dünyasının dev isimlerini aynı sahnede buluşturacak olması. Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS'in performans sergileyeceği gösteriye Burna Boy, New York Filarmoni, Simón Bolívar Senfoni Orkestrası, PS22 Korosu ve Uganda'nın ünlü dans grubu Ghetto Kids de eşlik edecek. Ayrıca Muppet karakterleri Kermit Kurbağa ve Bayan Domuzcuk'un da sahne alacağı açıklandı.

Şovun müzik direktörlüğünü ise Coldplay'in solisti Chris Martin üstleniyor. Gecede Shakira ile Burna Boy'un Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Dai Dai performansı da izleyicilerle buluşacak.

Devre Arası Süresi Tartışma Yarattı

Bu dev organizasyonun hayata geçirilmesiyle birlikte maçın devre arası yaklaşık 25 dakikaya uzayacak. Normal şartlarda futbol karşılaşmalarında devre arası 15 dakika sürerken, bu değişiklik futbol dünyasında farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı isimler bu yeniliği heyecan verici bulurken bazı spor otoriteleri ise uzun molanın oyuncuların fiziksel ritmini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

İki Milyar Kişi Ekran Başında Olacak

FIFA'nın beklentisine göre finali dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi takip edecek. Organizasyon sadece futbol şöleni değil aynı zamanda küresel bir eğlence etkinliği olarak planlandı. Ayrıca gece boyunca gerçekleştirilecek gösteriler, çocukların eğitime ve gençlik futboluna erişimini destekleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu için farkındalık oluşturmayı da hedefliyor.

Tarihi final futbolun sınırlarını aşarak spor ile müziği aynı sahnede buluşturacak. Bu gece oynanacak karşılaşmada kupayı kimin kaldıracağı kadar devre arasında yaşanacak görsel şölen de uzun süre konuşulacak.