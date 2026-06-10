Machine Gun Kelly'nin Vücudunu Kaplayan Dövme Sonu Oldu!

Machine Gun Kelly (Colson Baker) yine ilginç bir olayla gündeme geldi. Bu kez konu müzik ya da sahne şovu değil vücudunu tamamen kaplayan devasa “blackout” dövmesi ve bunun ardından yaşadığı sağlık sorunları. Ünlü rapçi bu dövme yüzünden ciddi şekilde hastalandığını açıkladı.

“Sadece Ruhsal Bir Deneyimdi” Diyerek Başladı

Kelly Şubat 2024’te göğsünü tamamen siyah mürekkeple kaplayan bu dövmeyi Instagram’da paylaşmış ve altına da “Sadece ruhsal amaçlar için” gibi dikkat çeken bir not düşmüştü. Yani aslında bu işi biraz da “kendini ifade etme” ve “içsel bir deneyim” olarak gördüğünü söylüyordu. Ama işin arka planı pek de kolay olmamış.

Hızlı Karar Zor Sonuç

Rapçinin anlattığına göre dövme sanatçısı bu işlemin yaklaşık iki yıl süreceğini söylemiş. Ama Machine Gun Kelly sabırsız davranıp “ben bunu hızlı bitireyim” diyerek süreci sadece iki aya sıkıştırmış. İşte tam da sorunlar burada başlamış.

Bu kadar yoğun ve hızlı yapılan işlem vücudu ciddi şekilde zorlamış ve sonrasında beklenmeyen sağlık problemleri ortaya çıkmış.

“Cildim Sarardı Uyuyamıyordum”

Kelly yaşadığı süreci anlatırken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. İlk haftalardan sonra lenf düğümlerinde sorunlar başladığını vücudunun tepki verdiğini ve gerçekten çok kötü hissettiğini söyledi.

Hatta “Cildim sararmaya başladı, uyuyamıyordum, üst bedenimi hareket ettiremiyordum” diyerek durumun ciddiyetini açıkça dile getirdi. Yani olay sadece küçük bir rahatsızlık değil bayağı ağır bir süreç olmuş.

Zor Süreci Atlattı Ama Dersini Aldı

Tüm bu yaşadıklarına rağmen ünlü rapçi şu an daha iyi olduğunu ve süreci atlattığını söylüyor. Ama işin ilginç tarafı bu deneyimden sonra kendini “ilham almış” hissettiğini de ekliyor. Yani hem zor bir sağlık süreci yaşamış hem bunu yaratıcı bir şeye dönüştürmeye çalışmış gibi görünüyor.

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada da tartışma büyüdü. Bir kısım “vücuduna bu kadar yüklenmemeliydi” derken bazıları da “sanat uğruna sınırları zorluyor” yorumunu yaptı. Machine Gun Kelly ise her zamanki gibi sıra dışı tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.