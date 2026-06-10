Tan Taşçı’dan Kanye West’e Olay Sözler! “Toplum Hazır Değil” Dedi!

Tan Taşçı son günlerde konser temposu ve yaptığı açıklamalarla gündemde. Bodrum’da yaşayan şarkıcı İstanbul’a geldiğinde Nişantaşı’nda görüntülendi ve hem şehirle ilgili hem müzik dünyasıyla ilgili dikkat çeken şeyler söyledi. Özellikle Kanye West konseriyle ilgili yorumları bayağı konuşuldu.

“İstanbul’u Özlüyorum” Dedi

Yoğun konser temposu arasında Nişantaşı’nda görüntülenen Tan Taşçı aslında İstanbul’u özlediğini de açık açık söyledi. Bodrum’da daha sakin bir hayatı olduğunu ama İstanbul’un enerjisinin ayrı olduğunu belirtti. Bir yandan da konser hazırlıkları nedeniyle sürekli mekik dokuduğunu anlattı.

Hatta şehir içi ulaşımda bile çözümü motosiklette bulmuş gibi görünüyor. Trafiğe takılmamak için bu yöntemi tercih ettiği konuşuluyor.

Konserler Dolu Dolu Geçiyor

Son dönemde üst üste iki stadyum konseri yapan Tan Taşçı yoğun ilgi nedeniyle bir konser daha eklemek zorunda kaldığını da söyledi. Talep o kadar fazla olmuş ki programı genişletmişler.

Bunu da esprili bir şekilde anlatarak “daha da giderdi ama çimlere zarar vermemek için durduk” gibi bir yorum yaptı. Yani konserler bayağı dolu dolu geçmiş diyebiliriz.

Kanye West Yorumu Dikkat Çekti

Asıl gündem olan kısım ise Kanye West hakkında söyledikleri oldu. İstanbul’da rekor kıran konserle ilgili oldukça net bir yorum yaptı. Ona göre bu tarz büyük organizasyonlar etkileyici olsa da sahnede gördüğümüz bazı şeyler herkese hitap etmiyor.

Hatta daha da ileri giderek “keşke daha faydalı bir sanatçının konseri rekor kırsa” gibi bir ifade kullandı. Türkiye’de çok daha değerli sanatçılar olduğunu düşündüğünü ve onların da aynı ilgiyi görmesi gerektiğini söyledi.

“Toplumsal Olarak Hazır Değiliz” Yorumu

Tan Taşçı’nın bir diğer dikkat çeken yorumu ise yapay zekâ ve müzik endüstrisiyle ilgiliydi. Teknolojinin kullanılması gerektiğini ama bunun etik sınırlar içinde olması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekâ ile üretilen müziklerin arttığını bunun da telif ve emek konularını değiştirdiğini söyledi. Bu hızlı değişime toplum olarak tam hazır olunmadığını da ekledi.

Daha Sakin Bir Hayat

Genel olarak Bodrum’da daha sakin bir hayat sürdüğünü söyleyen sanatçı müzik üretmeye devam ettiğini ve doğayla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini de anlattı. Hayvanlarla vakit geçirmek ve stüdyoda üretim yapmak onun için daha huzurlu bir düzen olmuş gibi görünüyor.