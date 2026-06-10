İbrahim Kutluay’dan Duygulandıran Doğum Günü Kutlaması

İbrahim Kutluay kızı İrem’in doğum gününü oldukça duygusal ve samimi bir şekilde kutladı. Eski milli basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem baba-kız ilişkisini gözler önüne serdi hem de takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Bebeklik Fotoğrafıyla Nostaljik Kutlama

Kutluay kızının doğum gününde sadece yeni kareler paylaşmakla kalmadı aynı zamanda İrem’in bebeklik haline ait bir fotoğraf da yayınladı. Bu nostaljik paylaşım “zaman ne çabuk geçiyor” dedirten türden oldu. Takipçileri de bu kareye yoğun ilgi gösterdi.

Baba-Kız Baş Başa Kutlama

Doğum gününü sadece sosyal medyada değil bizzat birlikte vakit geçirerek de kutladılar. Kutluay kızını alıp birlikte kısa bir gezintiye çıktı. Bu anlarda oldukça keyifli oldukları ve baba-kız olarak güzel vakit geçirdikleri paylaşılan karelerden anlaşılıyordu.

Kutlama sadece baba-kızla sınırlı kalmadı aile de bir araya geldi. İrem’in doğum günü için birlikte yemek yenildi ve küçük bir aile kutlaması yapıldı. Bu samimi anlar da sosyal medyada paylaşıldı ve oldukça beğenildi.

“Canım Kızım Sırdaşım”

İbrahim Kutluay’ın asıl dikkat çeken paylaşımı ise kızına yazdığı duygusal mesaj oldu. “Canım kızım, sırdaşım, en yakın arkadaşım” sözleriyle başlayan mesajında kızına olan sevgisini ve desteğini açıkça ifade etti. “Her zaman yanındayım” diyerek de her koşulda yanında olacağını vurguladı.

Takipçilerden Beğeni Yağdı

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçiler de baba-kız ilişkisini çok sıcak ve samimi buldu. Özellikle İrem’in büyümüş hali ve aile içindeki uyum dikkat çekti. Yorumlarda “maşallah”, “çok güzel bir aile” gibi ifadeler öne çıktı.