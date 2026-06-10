Nikah Baskını Sahnesi Şoke Etti! Halef Fragmanı Tartışması

NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Zaten bir süredir dizide tansiyon hiç düşmüyordu ama 35. bölümle birlikte yapılacak sezon finali öncesi yayınlanan yeni fragman ortalığı iyice karıştırdı diyebiliriz.

Yeni Fragman Geldi Ama İzleyici Pek Memnun Değil

Dizinin 35. bölümünden ikinci fragman yayınlandı ve beklenti doğal olarak oldukça yüksekti. Ancak izleyicilerin büyük bir kısmı fragmanı izledikten sonra “bir şey eksik kalmış” hissine kapıldı. Sosyal medyada da bu durum çok hızlı şekilde konuşulmaya başladı.

Yani kısaca fragman çıktı ama beklenen o büyük heyecan dalgası tam oluşmadı. Hatta birçok yorumda “sezon finaline daha güçlü bir fragman gerekirdi” gibi eleştiriler bile yapıldı.

Nikah Sahnesi ve Şok Anlar Dikkat Çekti

Fragmanın en çok konuşulan kısmı ise Melek karakterinin sahnesi oldu. Bebeği kucağında olan Melek’in, Serhat ve Yıldız’ın nikahına baskın yaptığı anlar fragmana damga vurdu. Bu sahne zaten başlı başına olay oldu ve izleyiciyi ikiye böldü.

Kimileri “tam bir dizi klasiği, kaos seviyoruz” derken kimileri de “artık biraz fazla uzatılıyor” yorumunu yaptı.

Hikâyede Gerilim Artıyor

Son bölümlerde Melek’in yaşadıkları iyice karmaşık hale gelmiş durumda. Kenan’ın kaçırma olayı sonrası Melek’in geçmişle yüzleşmesi ve eski defterleri açması hikâyeyi daha da ağır bir noktaya taşıdı.

Özellikle anne-babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenme isteği karakteri oldukça zor bir sürece soktu. Bu da dizideki tüm dengeleri değiştiren bir etken oldu.

Yıldız Zor Bir Kararın Eşiğinde

Diğer tarafta ise Yıldız karakteri var. Artık hanımağa olma yolunda ilerleyen Yıldız, hem adalet hem de sevdikleri arasında sıkışmış durumda. Verdiği kararlar sadece kendi hayatını değil iki konağın geleceğini de doğrudan etkiliyor.

Ama son yaşananlardan sonra Yıldız’ın eski Yıldız olmadığı çok net hissediliyor. Bu değişim de dizinin gidişatını tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Sezon finaline yaklaşan dizi için artık gözler tamamen yeni bölüme çevrilmiş durumda. Fragman eleştirilse de herkesin ortak noktası şu: Final bölümünde çok daha büyük olaylar yaşanacak gibi görünüyor.