Mabel Matiz’le Zafer Coşkusu

Türk Pop Müziği’nin ikon ismi Mabel Matiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş’ta binlerce İstanbullu ile buluştu. Bayramın en coşkulu anlarının yaşandığı konseri, ellerinde bayraklarla izleyen İstanbullular, Mabel Matiz’in en sevilen şarkılarını sanatçıyla birlikte seslendirdi.

‘Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’, ‘Fan’, ‘Müphem’, ‘Düldül’, ‘İki Satır Yara’ gibi eserlerini hayranları için seslendiren Mabel Matiz, sahneden tüm dinleyicilerinin bayramını kutladı. Matiz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sevgiyle anıyoruz. Bu güzel güne yakışır coşkulu bir akşam geçireceğiz birlikte” diyerek, sözleriyle bu özel günü anlamlı kıldı.

SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ

31 Ağustos tarihinde doğan Mabel Matiz’i izlemeye gelen hayranları ‘İyi ki Doğdun’ tezahüratları ve pankartlarıyla sanatçıyı karşıladı. Mabel Matiz doğum gününü bu özel gecede sahnede kutladı. Matiz, orkestrası ve binlerce seveniyle birlikte ‘İyi ki Doğdun’ şarkısı söyledi.

Hayranlarının yoğun isteği üzerine ‘Numaracı’, ‘Antidepresan’ gibi birçok şarkısını yeniden söyleyen Mabel Matiz, ‘Yaşım Çocuk’ parçasıyla bis yaparak geceyi sonlandırdı.