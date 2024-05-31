Mabel Matiz ve Aşkın Nur Yengi "İki Satır Yara" düeti kliplendirildi

Mabel Matiz'in Temmuz 2023’te yayınladığı ve sadece Spotify’da 300 milyon üzerinde dinleme alarak son bir yılın en çok dinlenen Türkçe Pop albümü olan “Fatih”, yeni video kliplerle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Albümün en çok ses getiren düetlerinden, Türkçe popun divalarından Aşkın Nur Yengi’nin benzersiz sesi ile yüksek beğeni toplayan “İki Satır Yara”nın klibi de sevenleriyle buluştu.



Yönetmenliğini Anıl Can’ın yaptığı klibin çekimleri İstanbul ve Barcelona’da gerçekleşti. Klipte, iki sanatçının sıcak ve tutkulu performansına dünyaca ünlü İspanyol flamenko sanatçısı Jose Manuel Alvarez de büyüleyici dansıyla eşlik ediyor.