Mabel Matiz Hâkim Karşısında: "Perperişan" Şarkısındaki Sözleri Savundu

Türk pop müziğinin özgün isimlerinden Mabel Matiz, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle hakkında açılan "müstehcenlik" davası kapsamında hâkim karşısına çıktı. 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanatçı, duruşmada şarkı sözlerine dair detaylı bir savunma yaptı.

Bakanlık Şikayetçi, Adli Kontrol Devam Ediyor

Ekim 2025'te hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan sanatçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası yargılanmaya başlamıştı.

"Cici Bebe" ve "Sal Kuşu" Açıklaması

Mabel Matiz, sosyal medyada ve iddianamede yer alan olumsuz yorumları reddederek kullandığı ifadelerin geleneksel kökenlerine vurgu yaptı:

Cici Bebe: "Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir."

Toy: "Ham ve deneyimsiz bir bireyi temsil eder."

Sal Kuşu Hanesine: "Geleneksel bir haber gönderme söylemidir."

Kuş Kelimesi: "Halk edebiyatında kısmet anlamına da gelir. İddia edilen olumsuz anlamları asla kastetmedim."

Ünlü şarkıcı, çocukların ve gençlerin her zaman hassas noktası olduğunu belirterek, eserin sadece "gözü kara bir aşığın duygularını" yansıttığını ve evrensel bir anlatı taşıdığını dile getirdi.

Mahkeme "Muzır Kurulu"ndan Rapor İstedi

Duruşmada savcı, şarkı sözlerinin ve klibin küçüklerin maneviyatı ile gelişimi üzerinde "muzır tesir" (zararlı etki) yapıp yapmadığının belirlenmesini talep etti.