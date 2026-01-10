Mabel Matiz Hâkim Karşısında: "Perperişan" Şarkısındaki Sözleri Savundu

Mabel Matiz müstehcenlik suçlamasıyla hâkim karşısında! Perperişan şarkısı nedeniyle hapsi istenen Mabel Matiz, mahkemede "Cici bebe" ve "Kuş" ifadelerini nasıl savundu? İşte 27 Mart'a ertelenen davanın detayları...

Mabel Matiz Hâkim Karşısında:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2026 09:49

Türk pop müziğinin özgün isimlerinden Mabel Matiz, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle hakkında açılan "müstehcenlik" davası kapsamında hâkim karşısına çıktı. 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanatçı, duruşmada şarkı sözlerine dair detaylı bir savunma yaptı.

Bakanlık Şikayetçi, Adli Kontrol Devam Ediyor

Ekim 2025'te hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan sanatçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası yargılanmaya başlamıştı.

"Cici Bebe" ve "Sal Kuşu" Açıklaması

Mabel Matiz, sosyal medyada ve iddianamede yer alan olumsuz yorumları reddederek kullandığı ifadelerin geleneksel kökenlerine vurgu yaptı:

  • Cici Bebe: "Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir."

  • Toy: "Ham ve deneyimsiz bir bireyi temsil eder."

  • Sal Kuşu Hanesine: "Geleneksel bir haber gönderme söylemidir."

  • Kuş Kelimesi: "Halk edebiyatında kısmet anlamına da gelir. İddia edilen olumsuz anlamları asla kastetmedim."

Ünlü şarkıcı, çocukların ve gençlerin her zaman hassas noktası olduğunu belirterek, eserin sadece "gözü kara bir aşığın duygularını" yansıttığını ve evrensel bir anlatı taşıdığını dile getirdi.

Mahkeme "Muzır Kurulu"ndan Rapor İstedi

Duruşmada savcı, şarkı sözlerinin ve klibin küçüklerin maneviyatı ile gelişimi üzerinde "muzır tesir" (zararlı etki) yapıp yapmadığının belirlenmesini talep etti.

  • Karar: Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan kapsamlı bir rapor alınmasına hükmetti.

  • Yeni Tarih: Dava, raporun beklenmesi için 27 Mart tarihine ertelendi.

Benzer Haberler
Riyad’da Türk Yıldızları Çıkarması: Joy Awards’ta Şampiyonlar Ligi! Riyad’da Türk Yıldızları Çıkarması: Joy Awards’ta Şampiyonlar Ligi!
Hollywood’da Hollywood’da "Konuşanlar" Zirvesi: Hasan Can Kaya ve Robert Downey Jr. Yan Yana!
Esra Dermancıoğlu’ndan Ezber Bozan Aile Pozu: Esra Dermancıoğlu’ndan Ezber Bozan Aile Pozu: "Şimdi Çok Tatlıyız"
Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tatilde! Demet Özdemir’in Merak Edilen Rotası Belli Oldu. Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tatilde! Demet Özdemir’in Merak Edilen Rotası Belli Oldu.
Test Sonucu Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: Test Sonucu Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: "Samimi Bir Tövbe Sürecindeyim"
Son Dakika: Can Yaman Gözaltına Alındı! Son Dakika: Can Yaman Gözaltına Alındı!
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!