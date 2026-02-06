Lvbel C5’ten Anlamlı Hareket: 3 Konserinin Geliri Depremzedelere!

Türkiye’yi derinden sarsan ve "Asrın Felaketi" olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan felaketin yıldönümünde, rap dünyasının popüler ismi Lvbel C5 (Burak Demir), alkışlanacak bir karara imza attı.

"Unutmadık, Unutturmayacağız"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla, bu haftaki üç konserinin tüm gelirini deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına bağışlayacağını duyurdu. Lvbel C5, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek… Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz."

Bağış Kapsamındaki Konser Takvimi

Genç sanatçı, dayanışma ruhunu güçlendirmek adına aşağıdaki şehirlerde gerçekleşecek konserlerinin gelirlerini bağışlayacak:

Tarih Şehir 5 Şubat Zonguldak 6 Şubat Samsun 8 Şubat Trabzon

"Birlikte İyileşeceğiz"

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’daki vatandaşları unutmadığını vurgulayan Lvbel C5, "Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz" diyerek toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Sanatçının bu duyarlı davranışı, kısa sürede sosyal medyada büyük takdir topladı.