Lvbel C5 Amsterdam’da Soyuldu! "Gören Varsa Bana Ulaşsın"

Lvbel C5’e Amsterdam’da hırsızlık şoku! Aracının camı kırılan ve çantası çalınan ünlü rapçi, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi : 06-05-2026 10:28

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5, konser için gittiği Hollanda’da tatsız bir sürprizle karşılaştı. Amsterdam’da sahne alacak olan ünlü rapçi, park halindeki aracının soyulmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Arka Camı Kırıp Çantasını Çaldılar

Amsterdam’da bulunduğu sırada hedef alınan Lvbel C5, aracının başına geldiğinde camların kırılmış olduğunu fark etti. Sanatçının yaptığı açıklamaya göre, hırsızlar aracın arka camını patlatarak içeride bulunan şahsi çantasını çaldı. Olayın ardından çevrede yapılan kısa süreli araştırmalardan ise bir sonuç alınamadı.

"Gören Varsa Bana Ulaşsın"

Yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyuran Lvbel C5, şu ifadelerle durumu paylaştı:

"Aracımın camını kırmışlar, çantamı almışlar."

Büyük üzüntü yaşayan ünlü rapçi, paylaşımının devamında Amsterdam'daki takipçilerine ve çevre sakinlerine seslenerek yardım istedi. "Gören varsa bana ulaşsın" diyerek çağrıda bulunan sanatçıya, hayranlarından çok sayıda destek mesajı geldi.

Yaşanan bu hırsızlık olayı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

